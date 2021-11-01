Курган, , 17:24 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 74 зафиксированы в Кургане, сообщает 1 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 208 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 1 ноября выявлено 39 140 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 1 ноября вылечились 33 135 человек, скончались 798 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).