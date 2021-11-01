Москва, , 17:19 — REGNUM На территории Северного речного вокзала Москвы выявлено проведение досуговых мероприятий в нерабочие дни, сообщает 1 ноября оперативный штаб столицы.

Москва-река Александра Просвирникова © ИА REGNUM

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«Организатору речных перевозок компании «Волга — Комплекс» грозит штраф до 1 млн рублей», — рассказали в штабе.

Отмечается, что в ходе мероприятия не было обеспечено соблюдение санитарных требований. Всего проверяющие выявили семь судов.

Организатору перевозок грозит штраф до 300 тыс. рублей, который может быть увеличен до 1 млн рублей в случае причинения вреда здоровью человека. Также компании может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.