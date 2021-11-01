Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Дело о гибели двух маленьких девочек в петербургской квартире из-за забытой отцом зажженной сигареты ушло в суд. Об этом 1 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

ru.torange.biz Уголовное дело

30-летний Сергей Музычук обвиняется по части 3 статьи 109, а также статье 125 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», «Оставление в опасности»). Как полагает следствие, днем 24 апреля 2021 года мужчина, работающий грузчиком в магазине, оставил в квартире на улице Героев зажженную сигарету и ушел по делам, хотя дома в это время спали две его дочери, двух и четырех лет. В результате произошел пожар.

Прибывшие на место возгорания спасатели передали девочек врачам скорой помощи. Однако самая младшая из сестер скончалась в больнице в тот же день. Ее сестра была подключена к аппарату ИВЛ, несколько месяцев ей оказывалась квалифицированная медицинская помощь, но 4 августа она умерла.

«Уголовное дело поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке, к производству пока не принято», — уточнили в ОПС.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Семья числилась благополучной, у надзорных органов на контроле не состояла.