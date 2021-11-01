Тбилиси, , 17:22 — REGNUM Несколько известных грузинских оппозиционеров, выражая несогласие с результатами прошедшего второго тура выборов в местные органы власти, отказались от своих депутатских мандатов, сообщает 1 ноября грузинский телеканал «Формула».

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Так, сегодня свои депутатские полномочия сложили лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе и член «Единого национального движения» Нона Мамулашвили. Вчера от мандата отказался лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе. Он заявил, что «продолжит бороться на улицах». А находящийся в тюрьме бывший президент Михаил Саакашвили призвал оппозицию в полном составе покинуть грузинский парламент.

Напомним, что во втором туре состоявшихся 30 октября выборов в местные органы власти грузинская оппозиция потерпела ощутимое поражение.