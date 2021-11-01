Москва, , 17:16 — REGNUM Вопрос с нехваткой российской вакцины «Спутник Лайт», возникший в ряде российских регионов, решен, заявил 1 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве страны.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня достаточно закуплено во всех регионах лекарственных препаратов», — сказал министр здравоохранения.

По его словам, прививку от коронавируса в России ежедневно проходят свыше 650 тыс. человек. По утверждению главы Минздрава, сейчас объемы вакцинации населения увеличены.

«Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений», — пояснил Мурашко.

Напомним, вакцина «Спутник Лайт» отличается от препарата «Спутник V» тем, что прививка является однокомпонентной.

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