Красноярск, 1 ноября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 14-летнего подростка в одной из школ Красноярска. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба регионального управления ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительной информации, в пятницу, 29 октября, учащийся школы потерял сознание во время занятий. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили подростка в больницу, однако, несмотря на комплекс проведённых реанимационных мероприятий, он скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл в красноярской школе №14 во время урока географии. Отмечается, что ранее у погибшего не было жалоб на здоровье.