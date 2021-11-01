Во Владивостоке стартовал полуфинал кубка по менеджменту «Управляй!»
Владивосток, 1 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В понедельник, 1 ноября 2021 года в Дальневосточном федеральном округе стартовал полуфинал молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна вощзможностей». Мероприятие организовано в очно-заочном формате с участием студентов, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Всего в очно-заочном полуфинале принимают участие 112 студентов.
В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.
На открытии полуфинальных мероприятий перед участниками кубка выступили: заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, директор Института организационного развития, стратегических инициатив в РАНХиГС, руководитель проекта Вячеслав Шоптенко, заместитель проректора по развитию, руководитель Академии управления ДВФУ Михаил Кривопал, директор Школы Экономики и менеджмента ДВФУ Елена Гаффорова, заместитель проректора по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе ВГУЭС Юлия Разумова.
Полуфинальные мероприятия четвертого сезона проходят в следующем формате: конкурсанты будут принимать участие как в очном, так и в офлайн формате, а команды участников в полуфинале будут работать одновременно с нескольких площадок. Благодаря такому условному разделению обеспечивается безопасность проведения мероприятий. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии.
Студенты, принимавшие участие очно, были приглашены на территорию открытого пространства «Точка кипения» в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в городе Владивосток. Для конкурсантов, которые принимали участие в заочном формате, была организована онлайн-трансляция.
Руководитель кубка «Управляй!», Директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко рассказал о том, как в этом году проходят соревнования: «В Дальневосточном федеральном округе студенты очно встречаются на территории открытого пространства «Точка кипения» в Дальневосточном федеральном университете в городе Владивостоке, а остальные конкурсанты соревнуются в формате онлайн. Как и прежде, основная цель кубка — дать возможность студентам сделать шаг к профессиональному росту и обеспечить социальный лифт самых успешных участников».
В процессе соревнований студенты проверяют свою способность управлять виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период принимают по 75 управленческих решений и занимаются планированием 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивают приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трём основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Также полуфиналистам необходимо пройти тесты на определение уровня сформированности метапредметных компетенций (soft-skills) и круга актуальных интересов в сфере профессиональной̆ деятельности. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.
В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, в том числе и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».
Регистрационная кампания четвертого сезона кубка «Управляй!» стартовала 30 августа. Всего для участия в соревнованиях зарегистрировались более 30 тысяч участников. По итогам отборочных этапов для Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов полуфиналистами кубка стали 308 человек. Всего в этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов с 29 октября по 24 ноября в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников. При этом полуфиналисты распределены по нескольким площадкам федерального округа, а многие студенты принимают участие удалённо (онлайн).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.