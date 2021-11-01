Тюмень, , 17:03 — REGNUM В Тюменской области в первые нерабочие дни более половины торговых точек нарушили правила по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В супермаркете Pxfuel.com

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В течение 30 и 31 ноября были проверены более ста продовольственных магазинов, супермаркетов и гипермаркетов в торговых центрах, зоомагазинов, аптек специалистами Роспотребнадзора во всех муниципалитетах региона. В почти 50% торговых точек нарушаются антиковидные правила.

В отношении виновных составляют и направляют в суд административные протоколы.