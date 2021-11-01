Рига, 1 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Риге сокращается количество рейсов общественного транспорта, так как из-за заражения коронавирусом все больше водителей уходят на карантин и берут больничный лист. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на председателя правления столичного муниципального предприятия Rigas satiksme Джинету Иннуса.

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В настоящее время из 1500 водителей общественного транспорта отсутствуют около 330, то есть каждый пятый. Чтобы не увеличивать нагрузку на остальных работников, принято решение примерно на 18% сократить количество рейсов.

Как сообщила Иннуса, транспортное предприятие по возможности постарается избежать сокращения рейсов в утренние часы, когда в общественном транспорте много пассажиров, а также меньше сокращать количество рейсов на маршрутах с большим пассажиропотоком, например, на 3-м автобусном маршруте.

Наибольшее сокращение ожидается на маршрутах с небольшим количеством пассажиров, а также будут отменены отдельные рейсы по выходным дням. Так, например, будет отменен 1-й троллейбусный маршрут.

При этом сообщается, что Rigas satiksme обратилась в Инспекцию здравоохранения Латвии с запросом на обоснованность выдачи больничных листов 33 своим работникам. У работодателя есть подозрения, что такие водители не желают вакцинироваться, а также делать ковид-тесты. Инспекция здравоохранения пока не дала ответа.

Всего в Rigas satiksme на данный момент 178 сотрудников (из около 3 600) выступают против вакцинации от Covid-19. Это не только водители, но и сотрудники диспетчерской службы, а также ремонтных мастерских. Всем им грозит увольнение, добавила Иннуса.