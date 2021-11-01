Москва, , 17:01 — REGNUM 1 ноября на сайте Российского Футбольного Союза (РФС) был опубликован окончательный список футболистов, которые помог национальной сборной России по футболу в ноябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в 2022 года.

Всего в окончательный список вошел 31 футболист.

Голкиперы: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Химки»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»).

Для 26-летнего вратаря норвежского «Буде-Глимта» этот вызов стал первым во взрослой карьере.

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Алексей Сутормин («Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Вячеслав Караваев («Зенит»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин («Зенит»), Арсен Захарян («Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Андрей Мостовой («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

В заключительных матчах отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть со сборными Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», второй — в Сплите на арене «Полюд».