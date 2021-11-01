Воронеж, , 17:01 — REGNUM

Меры поддержки волонтеров, работающих в рамках проекта «МыВместе» обсудили сегодня в Воронежской области. Встреча с общественными, политическими и добровольческими молодежными организациями прошла на площадке общественной приемной партии «Единая Россия». Дискуссия была организована с целью понять, какие механизмы сопровождения или административная помощь добровольцам необходимы в первую очередь.

Бейдж волонтера ИА REGNUM

«Волонтеры-медики работали с самого начала пандемии и мы не прекращаем делать это сейчас: помогаем в поликлиниках, больницах, в том числе в красных зонах. Сегодня 85 человек трудятся в поликлиниках Воронежа, около 20 волонтеров в больницах, еще 40 человек в региональном колл-ценре, несколько десятков добровольцев помогают в районах. Особенно активно в Бутурлиновке. В прошлую волну было организовано горячее питание, обеды, для волонтеров и если сейчас была бы возможность повторить эту практику, то мы были бы очень благодарны, — отметила координатор общественной организации «Волонтеры медики» в Воронежской области Ангелина Аралова.

Предложение поддержали депутаты Государственной Думы, заместители руководителя фракции «Единой России» в ГД Игорь Кастюкевич и Евгений Ревенко.

«Единая Россия» мобилизует все силы, волонтеров, которые находятся в орбите партии. Это достаточно большое количество людей. По прошлой волне это порядка 100 тысяч человек, думаю сейчас будет не меньше. Друзья, говорю Вам большое спасибо за Вашу помощь и то, что Вы делаете. Сейчас, к сожалению, Воронежская область и Воронеж лидируют по стране по уровню заболеваемости. Эту волну необходимо сбить. Поэтому мы с Игорем Кастюкевичем вдвоем приехали и сегодня попросили Вас собраться. Я надеюсь, что темпы вакцинации в регионе будут возрастать и призываю всех, кто еще не сделал прививки, обязательно вакцинироваться», — подчеркнул Евгений Ревенко.

По словам первого заместителя руководителя комитета по молодежной политике ГД, заместителя руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, задача номер один сейчас для депутатов и чиновников всех уровней — всесторонняя и оперативная помощь добровольцам. Так, в Воронеже уже розданы первые бесплатные проездные билеты на общественный транспорт для волонтеров, Такое решение было принято совместно с мэром Воронежа Вадимом Кстениным. Вопрос с горячими обедами тоже необходимо решить в самое ближайшее время, отметил депутат.

«Необходимо подходить комплексно и общаясь с людьми, получать обратную связь. Сейчас крайне важный вопрос — вакцинация. Лично я, когда объезжаю своих подшефных пенсионеров, с каждым беседую о том, привились ли они, какой прививкой, когда и нужна ли помощь в данном вопросе. Прошу всех добровольцев так же спрашивать и интересоваться. Таким образом у нас сложится своя статистика по вакцинации среди пенсионеров и маломобильных граждан. Возможно, к кому-то есть смысл медиков пригласить домой, чтобы вакцинировать. Минздрав может получать эту информацию от волонтеров. Что касается помощи добровольцам, то у них не должна болеть голова за то, как он доедет до колл-центра или того, кому нужно доставить продукты, где ему покушать и сколько потратить на бензин (если это автоволонтер). Мы проработаем механизмы сопровождения в самые кротчайшие сроки, потому что это государственная задача: помогать тем, кто помогает» — отметил Игорь Кастюкевич.

Во встрече приняли участие более десятка организаций, в числе которых Ресурсный центр поддержки молодежи, Областной молодежный центр, Волонтерский корпус 36, Волонтеры Победы, Волонтеры-медики, «Молодежка ОНФ».