София, , 17:00 — REGNUM Административный суд Софии отменил в общей сложности 30 апелляций в отношении введенных болгарским правительством карантинных мер. Об этом 1 ноября сообщила софийская газета «Сегодня».

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Согласно официальной информации, истцы пытались обжаловать запрет на посещение кинотеатров, кафе и крытых рынков. Кроме того, отдельные заявители обвиняли руководство страны в нарушении прав человека и даже «использовании административного ресурса для дестабилизации обстановки в стране».

«Податели апелляций утверждали, что из-за отсутствия «Зеленого сертификата» (справки о вакцинации от COVID-19) им не разрешают работать, а на оплату прохождения соответствующих анализов у них попросту нет денег, — отмечено в документе АС Софии. — Однако в жалобах не было предоставлено конкретных доказательств материального или морального ущерба».

По мнению независимых аналитиков, в дальнейшем центральные и региональные суды Болгарии будут «методично отказывать» противникам вакцинации в праве на компенсацию.

Напомним, с 21 октября в Болгарии введен общенациональный карантин в связи с распространением пандемии COVID-19. Учебные заведения работают в режиме онлайн, отменены массовые мероприятия, а доступ общественные места осуществляется при наличии у соискателя «Зеленого сертификата». Эта практика вызвала массовые акции протеста по всей стране.

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