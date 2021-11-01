Москва, , 16:59 — REGNUM Россия может вернуться к вопросу о сроках ревакцинации от COVID-19 после получения соответствующих рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эта тема обсуждается во всём мире. Пока других очевидных данных нет, но я знаю, что запрос в ВОЗ готовится. Когда мы получим ответ, будем обсуждать это ещё», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Попова напомнила, что Минздравом России были утверждены методические рекомендации, согласно которым проходить реакцинацию или вакцинацию после перенесённой болезни следует по прошествии шести месяцев.

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