Псков, 1 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. За последнюю неделю октября 2021 года рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области составил порядка 4%. В середине октября он составлял 13%. Снижение позволило губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову заявить 1 ноября о стабилизации эпидемической ситуации.

Pskov.ru Совещание у губернатора Псковской области

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«В период нерабочих дней нам нужно сделать все возможное, чтобы начался спад», — написал Ведерников в своем Instagram.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе развернуто 1085 коек, для долечивания тяжелых пациентов задействованы мощности Псковской городской больницы. Загрузка коечного фонда составляет свыше 84%, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников поручил на нерабочей неделе усилить контроль за соблюдением ограничений, установленных для гостиниц, с учетом приезда туристов в регион из других субъектов РФ.

По данным властей Псковской области, уровень вакцинации населения региона в настоящее время составляет 52%. «Темпы прививочной кампании на прошлой неделе выдерживались и прирастали. Максимальный достигнутый суточный показатель — 2,5 тыс. вакцинированных», — сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Михаил Ведерников поинтересовался, в достаточном ли количестве в регионе есть вакцина. «Препаратов достаточно. Есть все типы вакцин, но основной упор в прививочной кампании, особенно на открытых площадках, сделан на «Спутник V», — ответила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

По данным официального канала Псковской области, за последние сутки зафиксировано 285 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 305 человек, скончались шесть человек.

З неделю более 9 тыс. жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса. Всего в регионе первый компонент вакцины от COVID-19 поставили 208 102 человека, оба компонента — 195 410 человек. Ревакцинированы 12 697 человек.