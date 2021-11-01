Таллин, , 16:57 — REGNUM Примерно в 60 километрах от границы с Эстонией в Волосовском районе Ленинградской области обнаружен очаг оспы в отаре овец. Об этом сообщил эстонский портал ERR ссылкой на Департамент сельского хозяйства и продовольствия страны.

Овцы suetot

Сообщается, что в личном подсобном хозяйстве из 120 голов 60 овец погибли. Департамент призывает владельцев овец и коз в приграничных районах Эстонии соблюдать меры биологической безопасности.

По словам начальника отдела здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, оспа овец и коз является очень заразным заболеванием животных и характеризуется гнойной сыпью на коже и слизистых оболочках. При подозрении на заболевание у животного нужно обязательно сообщить об этом ветеринару.

Овцы и козы из России в Эстонию не ввозятся, но болезнь может распространяться через зараженное оборудование, транспортные средства, корм и подстилку. «Лечения этой болезни не существует, поэтому для пресечения распространения заболевания зараженных животных уничтожают», — подчеркнул Калда.

Это не первый подобный случай на приграничной территории России. В 2019 году такая же болезнь была диагностирована примерно в ста километрах от Эстонии.