Вашингтон, 1 ноября 2021, 17:02 — REGNUM США и Южная Корея без предупреждения начали совместные учения, при этом не раскрыв информацию об отрабатываемых маневрах, сообщает 1 ноября Yonhap, со ссылкой на источник.
Отметим, что речь идет о ежегодных учениях, которые продлятся пять дней. Будет задействовано около сотни единиц техники, среди которых южнокорейские истребители F-15K и KF-16 и американские F-16.
Представители военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи заявили, что учения носят «сбалансированный характер» и осуществляются в рамках существующего плана.
«Мы не будем рассказывать об учениях, потому что данную информацию нельзя раскрывать СМИ», — уточнили в ВВС.
Напомним, что Вашингтон иСеул ежегодно проводят учения Vigilant Ace. В последние годы они проходят в сокращенных масштабах.