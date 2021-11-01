Вашингтон, , 17:02 — REGNUM США и Южная Корея без предупреждения начали совместные учения, при этом не раскрыв информацию об отрабатываемых маневрах, сообщает 1 ноября Yonhap, со ссылкой на источник.

Авианосец США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что речь идет о ежегодных учениях, которые продлятся пять дней. Будет задействовано около сотни единиц техники, среди которых южнокорейские истребители F-15K и KF-16 и американские F-16.

Представители военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи заявили, что учения носят «сбалансированный характер» и осуществляются в рамках существующего плана.

«Мы не будем рассказывать об учениях, потому что данную информацию нельзя раскрывать СМИ», — уточнили в ВВС.

Напомним, что Вашингтон иСеул ежегодно проводят учения Vigilant Ace. В последние годы они проходят в сокращенных масштабах.