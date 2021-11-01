Москва, 29 марта, 2024, 06:28 — ИА Регнум. В МЧС РФ рассказали о выявленном случае мошенничества в ходе поисковой операции в сгоревшем «Крокус Сити Холле».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации спасателей, в интернете распространилось сообщение об участии в поисках людей под завалами волонтёров-кинологов «Мохнатые ангелы».

Женщина на поводке с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и погибших. Её на площадку не пустили, объяснив, что при работе в зоне особого риска требуется подтвержденный статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки.

«Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото. Женщина использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств, выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-разыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска «Лидер», — пояснили в МЧС.

Спасатели и кинологи осудили такой поступок человека, желающего нажиться на человеческом горе и сострадании.

Как сообщало ИА Регнум, в МВД призвали воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов.

МВД также опровергло информацию о якобы покидающем место теракта полицейском-кинологе. Указано, что человек в камуфляжной форме с собакой, запечатлённый на видео, не имеет отношения к органам внутренних дел.

Мужчина, оказавшийся в зале «Крокус Сити Холла» во время теракта, которого украинские СМИ выдавали за «сотрудника ФСБ», рассказал журналистам, что работает строителем, а на концерт пришёл вместе с дочерью.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.