Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM В Екатеринбурге определились с подрядчиком на строительство ледового городка. Об этом говорится на портале госзакупок.

В новогоднем городке

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Новогодний объект возведут на Площади 1905 года. Победителем признано ООО «Айс-проект 2000». Отметим эта же фирма строила его и в 2020 году.

По данным Накануне.Ru, всего город готов потратить на новогоднюю сказку 23,35 млн рублей. Темой ледового городка является «Новогоднее царство, Тридевятое государство».

Высота ёлки составит 50 метров. А украшения её будут составлены из иллюминации на 5,4 тыс. лампочек. Открыть ледовый городок в центре Екатеринбурга планируется 29 декабря.