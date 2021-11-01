Тбилиси, , 17:20 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Грузии 1 ноября на своём сайте cesko. ge официально объявила о том, что количество недействительных бюллетеней во время второго тура выборов в местные органы власти не было значительным и не сильно отличалось от среднего показателя недействительных бюллетеней на предыдущих выборах разных уровней.

Избирательный участок в Грузии (сс) OSCE Parliamentary Assembly

Представитель ЦИК Торнике Гогисванидзе обвинил некие «заинтересованные лица» в том, что они делали «манипулятивные заявления» в соцсетях, утверждающие, что причиной поражения оппозиционных кандидатов стало большое количество недействительных бюллетеней. По словам Гогисванидзе, подобные заявления являются необоснованными и направлены на то, чтобы поставить под сомнение результаты выборов.

Так, в выборах мэров приняли участие в общей сложности 1 015 491 избирателей, при этом лишь 30 095 бюллетеней были признаны недействительными, что составляет 2,96%. А в выборах мажоритарных депутатов парламента приняли участие 151 149 избирателей, 7 227 бюллетеней были признаны недействительными, что составляет 4,78%, заявил Гогисванидзе.

Напомним, что второй тур выборов в местные органы власти завершился поражением грузинской оппозиции. Так, правящая партия «Грузинская мечта"выиграла выборы в 19 из 20 муниципалитетов и получила в парламенте страны 90 из 150 мест.