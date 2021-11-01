Сараево, , 17:07 — REGNUM Перед посольством США в Сараево (Босния и Герцеговина) 1 ноября собралась группа протестующих, требующих от президента США Джо Байдена «защитить суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины».

Мэттью Палмер Al.usembassy.gov

Недовольные граждане при этом обвинили спецпредставителя Госдепа США по Западным Балканам Мэтью Палмера в том, что он пытается создать еще один, хорватский энтитет в БиГ.

«Пока Республика Сербская нарушает конституционный порядок БиГ, господин Палмер создает еще один энтитет», — цитирует агентство «Танюг» мнение участников протеста.

На одном из плакатов, которые несут протестующие, собранные перед посольством США написано: «Палмер, спасибо тебе, что сдаешь нас русским».

Напомним, что ранее Вашингтон назначил Палмера спецпредставителем США по проведению реформы выборного законодательства в БиГ. Вместе с представителем ЕС Ангелиной Айхорст Палмер 29 октября посетил Сараево. По итогам переговоров Палмера с руководством БиГ региональная пресса пришла к выводу, что Палмер не предлагает вариант, который подразумевал бы отмену двух энтитетов и трех государствообразующих народов в БиГ, к чему стремятся бошняки.

Москва в свою очередь настаивает на последовательном соблюдении Дейтонского мирного соглашения по БиГ и выступает против попыток изменения устройства этой балканской страны, которое подразумевает равенство трех государствообразующих народов и двух энтитетов — Республики Сербской и Федерации БиГ.