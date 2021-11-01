Таллин, 1 ноября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В связи с масштабной реконструкцией и расширением железнодорожного Балтийского вокзала в Таллине изменена нумерация подъездных платформ. Об этом сообщила пресс-служба ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee).

Hullbr3ach Вокзал

«В ноябре нынешнего года на Балтийском вокзале вступила в силу новая нумерация платформ, где первая будет у отеля Go Hotel Shnell, а оттуда в логическом порядке нумерация пойдет в сторону торгового рынка Балтийского вокзала, где находится девятая платформа», — прокомментировал решение руководитель Eesti Raudtee Мартин Кууск.

Отмечается, что обо всех изменениях будет сообщаться клиентам предприятия как цифровым способом, так и через информационные экраны на вокзале.

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями.

Основная цель начатых летом работ на Балтийском вокзале — увеличить пропускную способность и безопасность крупнейшего железнодорожного вокзала страны.

Это позволит в будущем добавить дополнительные отправления поездов в восточном, юго-западном и западном направлениях.

Нынешняя нумерация платформ существовала со времен СССР.