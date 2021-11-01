Москва, 1 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода представила клип на песню Americano. Ролик доступен на её YouTube-канале с 1 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

За несколько часов чёрно-белый клип посмотрели более 356 тыс. человек. А более 5 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».

ИА REGNUM напоминает, что премьера композиции Americano состоялась ещё 1 октября 2021 года. Поклонники Светланы Лободы тепло встретили трек.