Москва, , 16:52 — REGNUM Уровень заболеваемости COVID-19 среди прошедших полный курс вакцинации в России составляет 2−5%. Об этом заявила 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В России заболевающих после полностью завершенной вакцинации от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Попова также подчеркнула, что привитые от коронавируса практически не попадают в больницу с тяжелым течением заболевания.

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Напомним, ранее глава Роспотребнадзора заявила, что случаи повторного заболевания COVID-19 в России фиксируются лишь у 0,25% переболевших пациентов.

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