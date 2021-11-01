Москва, 1 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В России фактор инфляции стал несоразмерен с остальными факторами финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

«Инфляция становится краеугольным фактором всей мировой экономической политики. В России этот камень стал несоразмерен с окружающими «камнями» стройной и сбалансированной финансовой системы, как государственной, так и частной. От инфляции страдают прежде всего граждане с небольшими доходами, ведь недаром ее еще называют налогом на бедных, — сказал Ордов. — Но относиться к этому экономическому явлению беспристрастно не получится, так как инфляция — существо не объективное, а субъективное, то есть возникает вследствие экономических отношений. Наши сегодняшние отношения приведут к ее росту свыше 8% в годовом выражении в октябре».

Самое неприятное, как подчеркнул Ордов, заключается в том, что пока наблюдается перманентный рост уровня инфляции, а что еще хуже — рост инфляционных ожиданий, которые у населения уже превысили 13%, производители тоже ожидают продолжения инфляционного всплеска и поэтому закладывают эти ожидания в стоимость своей продукции или услуг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время не предвидится предпосылок для ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.