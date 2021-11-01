Вашингтон, , 17:25 — REGNUM БВ США 1 ноября начинается отбор присяжных по делу Кайла Риттенхауса, 18-летнего подростка, которого подозревают в убийстве в ходе уличных беспорядков, сообщает Reuters.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

Адвокаты обвинения и защиты проверят потенциальных присяжных на предмет политических взглядов и предубеждений. Особое внимание уделят тому, как присяжные относятся к теме охраны правопорядка и правам на оружие.

Отметим, что суд на Риттенхаусом обрел политическую окраску после того, как он стал героем для некоторых консерваторов, которые верят, что каждый имеет право на ношение оружия и считают стрельбу оправданной, если она необходима в целях самозащиты.

Напомним, что Риттенхауса обвиняют в убийстве двух человек, которых он убил 25 августа 2020 года в Кеноше, штат Висконсин, в ходе уличных погромов. По версии следствия, он открыл огонь по толпе, которая пыталась отобрать у него винтовку.