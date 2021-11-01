Москва, 1 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. У России есть необходимые ресурсы для того, чтобы постепенно справиться с последствиями кризиса, связанного с пандемией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила заведующая кафедрой торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Панасенко, комментируя рассуждения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о наступлении глобального продовольственного кризиса.

Продукты питания

«Прогноз по сроку преодоления продовольственного кризиса в развивающихся странах дать очень сложно. Экономическая история кризисов такой природы говорит, что они имеют затяжной и долговременный характер. Поэтому нужны целенаправленные действия по регулированию ситуации и гуманитарной помощи развивающимся странам, — сказала Панасенко. — В России особая ситуация. Наша страна имеет необходимые ресурсы, чтобы постепенно справиться с последствиями кризиса, связанного с пандемией. Мировой продовольственный кризис не коснётся нашей страны в той мере, в которой его будут переживать в развивающихся странах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что наступающий кризис будет больше финансовым, нежели продовольственным.