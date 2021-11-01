Тюмень, , 16:46 — REGNUM В Тюмени организована доследственная проверка сигнала о возможном незаконном полигоне для уничтожения мертвых птиц из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Птичий грипп

Кроме того, тюменцы жалуются на невозможность дышать и вероятное загрязнение атмосферного воздуха от сжигания продукции фабрики. Следователями будут проверены доводы, изложенные в социальных сетях.

Напомним, ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало о зафиксированном превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и диоксида серы в атмосферном воздухе в Восточном административном округе города Тюмени.

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