Москва, , 16:46 — REGNUM Одна из причин высокого уровня инфляции в РФ это выход из кризиса начавшегося — это восстановление после кризиса 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Инфляция

«Высокий уровень инфляции связан с восстановительными процессами — выход из кризиса, который возник в 2020 году на фоне пандемии, требует определенного количества времени, в том числе для того, чтобы восстановить баланс между спросом и предложением, — сказала Кошелева. — Сейчас наблюдается высокая интенсивность совокупного спроса. Повышение ставки ЦБ может способствовать частичному ее снижению, однако из-за рекордных за последние пять лет инфляционных ожиданий (в октябре оценка ожидаемой населением инфляции составила 13,6%) совокупный спрос будет оставаться на достаточно высоком уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, может ли инфляция в РФ выйти за пределы 9%.

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