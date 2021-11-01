Москва, , 16:45 — REGNUM Продовольственный кризис возможен в развивающихся странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила заведующая кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко. Так она прокомментировала рассуждения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что в мире наступает продовольственный кризис.

Продукты питания Admoblkaluga.ru

«Можно согласиться с тем, что кризис, связанный с пандемией, намного серьёзней кризиса 2008−2009 годов, — сказала Панасенко. — Но последствия пандемии имеют как общие черты, так и свою специфику в отдельных странах (в зависимости от состояния экономики до коронавируса). И ситуация в развитых и развивающихся странах неоднородная. Продовольственный кризис возможен именно в развивающихся странах. Причиной продовольственного кризиса в развивающихся странах является не только пандемия, но и другие причины (неразвитость экономики, ее инфраструктуры, военные конфликты и недостаток ресурсов)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС Аркадий Мурзаев усомнился в том, что миру грозит продовольственный кризис.