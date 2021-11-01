Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM 28-летний бывший полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев принял решение покинуть «Зенит» после завершения текущего сезона. Летом 2022 года истекает соглашение Оздоева с «сине-бело-голубыми». Об этом 1 ноября сообщило издание Sport24.

Оздоев и Бикфалви Алексей Колчин © ИА REGNUM

В текущем сезоне из-за регулярных травм Магомед Оздоев принял участие лишь в двух матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку. Также футболист проиграл конкуренцию Венделу, Далеру Кузяеву и Александру Ерохину за место в стартовом составе.

Оздоев перешел в «Зенит» 15 февраля 2018 года из казанского «Рубина» за 3,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.