Москва, 1 ноября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Несмотря на ужесточение монетарной политики и повышение ставки ЦБ до 7,5% годовых рост инфляции продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Picserver.org Инфляция

«Учитывая, что уровень инфляции повышается каждый месяц с начала года (лишь в апреле мы наблюдали снижение до 5,52%), а также условия сложной экономической ситуации и ухудшение эпидемиологической обстановки, по итогам этого года инфляция может превысить 9%, — сказала она. — На нее по-прежнему сильное давление оказывают внешние факторы, в особенности это касается ситуации на мировом рынке. Продовольственные цены в мире из-за высокого спроса и проблем в цепочках поставок выросли за год более чем на 30%, также растет стоимость бензина, тканей и других непродовольственных продуктов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации в РФ с ростом инфляции высказались экономисты Константин Ордов и Вадим Ковригин.