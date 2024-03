Вашингтон, 1 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Американский актёр Стив Бушеми повторил наряд из мема How do you do, fellow kids? («Как дела, детишки?») с самим собой. Об этом сообщили фанаты артиста в личных Twitter-аккаунтах 1 ноября.

Кадр из сериала «Студия 30» Стив Бушеми (мем «Как дела, детишки?")

https://twitter.com/CultureCrave/status/1455162063983022080

Бушеми в качестве костюма на Хэллоуин выбрал образ своего героя из ситкома «Студия 30», который стал популярной интернет-шуткой. Артист надел красную кепку и толстовку, положив на плечо скейтборд.

ИА REGNUM напоминает, что мем How do you do, fellow kids? используется, когда знаменитости или бренды хотят говорить с молодым поколением на одном языке. И это выглядит комично.