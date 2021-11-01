Москва, , 16:41 — REGNUM Когда произойдет крах доллара, те, кто будет иметь годовой запас зерна, переживут эти потрясения гораздо легче, чем те, кто запасается теми или иными финансовыми инструментами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о начале мирового продовольственного кризиса.

Урожай Кристина Уколова © ИА REGNUM

«Кризис — это переворот, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации, — сказал Мурзаев. — Какие средства насыщения продовольственного рынка стали неадекватными? Сеют зерно, растят скот. Всё так, как было тысячи лет назад. В чем тогда кризис? В том, что стоимость продовольствия стала расти? Но, если сравнить покупательную способность доллара за сто лет, она упала в 23,5 раза! Что уж говорить о рубле! Так в чем кризис? Не хватает на всех продовольствия? Есть голодающие страны? А когда-то их не было? Рост цен на продовольствие в мировом масштабе несколько ускорился, или, точнее, произошел ценовой скачок. Стали ли меньше в глобальном масштабе производить и выращивать? Нет».

Как полагает Мурзаев, потребительская ценность продовольствия возросла, потому что период пандемии показал, что некоторым странам в некоторых случаях важней иметь годовой запас зерна в натуральном виде, чем несколько миллиардов денежных единиц, которые непонятно где и как хранятся.

«То есть ситуация, когда натуральный продукт начинает цениться выше, чем денежные знаки, за которые его можно купить, говорит не о продовольственном кризисе, а о кризисе финансовой системы, когда ранее применявшиеся меры становятся неадекватными, — пояснил экономист. — Неконтролируемый выпуск бумаги рано или поздно приводит к тому, что она теряет свою роль всеобщего эквивалента. Не может валюта, даже такая, как доллар, печататься по принципу: сколько хочу, столько и получу. Крах доллара в мировом масштабе будет аналогичен такому природному катаклизму, как взрыв Йеллоустоунского вулкана. Но те, кто будет иметь годовой запас зерна, переживут эти потрясения гораздо легче, чем те, кто скирдует деньги в различных виртуальных амбарах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что в настоящее время не приходится говорить о наступлении глобального продовольственного кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбудется ли прогноз Медведева о глобальном продовольственном кризисе?