Москва, 1 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Когда произойдет крах доллара, те, кто будет иметь годовой запас зерна, переживут эти потрясения гораздо легче, чем те, кто запасается теми или иными финансовыми инструментами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о начале мирового продовольственного кризиса.

Кристина Уколова ИА REGNUM Урожай

«Кризис — это переворот, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации, — сказал Мурзаев. — Какие средства насыщения продовольственного рынка стали неадекватными? Сеют зерно, растят скот. Всё так, как было тысячи лет назад. В чем тогда кризис? В том, что стоимость продовольствия стала расти? Но, если сравнить покупательную способность доллара за сто лет, она упала в 23,5 раза! Что уж говорить о рубле! Так в чем кризис? Не хватает на всех продовольствия? Есть голодающие страны? А когда-то их не было? Рост цен на продовольствие в мировом масштабе несколько ускорился, или, точнее, произошел ценовой скачок. Стали ли меньше в глобальном масштабе производить и выращивать? Нет».

Как полагает Мурзаев, потребительская ценность продовольствия возросла, потому что период пандемии показал, что некоторым странам в некоторых случаях важней иметь годовой запас зерна в натуральном виде, чем несколько миллиардов денежных единиц, которые непонятно где и как хранятся.

«То есть ситуация, когда натуральный продукт начинает цениться выше, чем денежные знаки, за которые его можно купить, говорит не о продовольственном кризисе, а о кризисе финансовой системы, когда ранее применявшиеся меры становятся неадекватными, — пояснил экономист. — Неконтролируемый выпуск бумаги рано или поздно приводит к тому, что она теряет свою роль всеобщего эквивалента. Не может валюта, даже такая, как доллар, печататься по принципу: сколько хочу, столько и получу. Крах доллара в мировом масштабе будет аналогичен такому природному катаклизму, как взрыв Йеллоустоунского вулкана. Но те, кто будет иметь годовой запас зерна, переживут эти потрясения гораздо легче, чем те, кто скирдует деньги в различных виртуальных амбарах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что в настоящее время не приходится говорить о наступлении глобального продовольственного кризиса.