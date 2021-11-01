Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM Красносельский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Хренова, которого обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта на Дудергофском канале, в результате чего сам Хренов и еще один человек погибли. Об этом 1 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Столкновение катера на Дудергофском канале в Петербурге Пресс-служба СЗТП

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП на воде произошло днем 10 июля 2021 года на территории Петербургского РОО «Яхт-клуб «Балтиец». Как полагает следствие, Хренов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при посадке пассажиров в моторную лодку «Бестер-570» с максимально разрешенным количеством людей на борту — пять человек, сознательно допустил нарушение и осуществил посадку восьми человек, в том числе троих детей.

После чего он вышел на яхте с территории яхт-клуба и направился в сторону Дудергофского канала, где превышая скорость совершил резкий маневр. В результате яхта столкнулась со шпунтовым укреплением набережной Дудергофского канала. В воде оказались люди, один из пассажиров утонул, а сам Хренов получил тяжелую травму головы. Спустя некоторое время, не приходя в сознание, он скончался в больнице.

«К производству уголовное дело пока не принято», — уточнили в ОПС.

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