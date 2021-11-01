Москва, 1 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В скором будущем малый общепит Москвы будет умирать не только из-за QR-кодов, но и из-за неспособности нанять работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил вице-президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал планы московских властей отказаться от использования трудовых мигрантов в строительстве.

Mos.ru Московский общепит

«Москва почти всю черновую и неквалифицированную работу делала руками мигрантов (в основном выходцев из стран бывшего СССР). Стройка на 90% всегда выполнялась руками людей из Средней Азии. А сейчас уже даже рестораны рыдают из-за роста заработных плат в своем сегменте. Всё из-за нехватки рабочих рук. Всё это вызывает безумный перегрев рынка труда и рост заработных плат, — сказал Головченко. — Скоро малый общепит будет умирать не только из-за QR-кодов, но и из-за неспособности нанять работников. Нужда в рабочих руках из бывшего СССР никуда не уйдет. Будет только рост потребности. Всё это связано ещё и с тем, что наше коренное население сокращается. Без рук из бывшего СССР нам никак не справиться».

Но, как подчеркнул Головченко, во всем этом есть и хорошая новость для рабочего персонала.

«Зарплаты скоро из-за всех вышеперечисленных факторов могут удвоиться. А то и вырастут в три раза», — предположил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в IV квартале 2021 года показатели роста реальных доходов населения ухудшатся.