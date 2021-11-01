Варшава, , 16:39 — REGNUM По итогам воскресенья 31 октября польские пограничники зафиксировали 470 попыток незаконного пересечения границы нелегальными мигрантами. Количество прибывающих из Белоруссии нелегалов в 2021 году превосходит прошлогодние данные в десятки раз.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тем временем: Польский парламент одобрил проект стены на границе с Белоруссией

Пограничная стража Польши в своём очередном официальном сообщении констатировала: «В августе мы зафиксировали более 3,5 тыс, в сентябре — почти 7,7 тыс, а в октябре — почти 17,3 тыс попыток незаконного пересечения государственной границы между Польшей и Белоруссией».

Как сообщало ИА REGNUM, миграционный кризис на государственной границе Белоруссии с соседними странами Евросоюза возник после непризнания ЕС, США и их союзниками итогов белорусской президентской кампании 2020 года. Граница Белоруссии с ЕС и Украиной является одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии, её охрана находится в ведении белорусского Госпогранкомитета.