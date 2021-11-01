Москва, , 16:39 — REGNUM Комиссия партии «Единая Россия» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии, сообщил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Единая Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

«Член фракции «Единой России» Евгений Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трехлетку. В связи с этим комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить его из «Единой России», — цитирует Ревенко пресс-служба партии.

Действия парламентария подпадают под требования устава партии, где закреплены нормы о том, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы приняла Госдумы в первом чтении 28 октября. Против госсметы выступили в КПРФ и СРЗП.

Отметим, что исключение из партии не означает лишения мандата. Беспартийные депутаты также могут состоять во фракции и быть депутатами Госдумы.

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