Москва, , 16:38 — REGNUM В России срочные вклады по-прежнему остаются средством сохранения, а не преумножения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки повысили процентные ставки по вкладам.

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«Рост процентных ставок по вкладам вполне объясним — повышение ключевой ставки. Банки в условиях ускорившейся инфляции пытаются хоть как-то привлечь средства населения в депозиты. Однако проценты по вкладам так и не обогнали ускорившуюся инфляцию в России, поэтому срочные вклады остаются в основном средством сохранения, но не приумножения сбережений, — сказал Ковригин. — В основном услугами депозитов пользуются представители старшего поколения, а также те, кому надо на короткий срок внести деньги «в копилку».

Как уточнил экономист, многие банки уже давно переключились на развитие конверсионных и посреднических услуг.

«Например, брокерских. Поэтому рост процентов по вкладам не приведёт к заметному росту их объёмов», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ будет сокращаться количество граждан, которые используют наличные деньги.

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