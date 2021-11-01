Москва, , 16:37 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России продолжает разгонять инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Политика ЦБ РФ в части влияния на инфляцию остаётся противоречивой, — сказал Ковригин. — Повышение ключевой ставки приводит к укреплению рубля. Безусловно, это укрепление имеет антиинфляционное воздействие на экономику. Прежде всего это касается импортируемых товаров. Ужесточение денежно-кредитной политики уменьшает совокупный спрос. Однако повышение ключевой ставки ухудшает условия для развития производства, и это, как ни странно, еще больше разгоняет инфляцию. Инфляцию спроса подавить жёсткой денежно-кредитной политикой можно, с инфляцией предложения же надо вести себя осторожнее, ибо повышение ключевой ставки может иметь обратный эффект».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, может ли инфляция в РФ вырасти выше 9%.

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