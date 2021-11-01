Москва, , 16:36 — REGNUM Тому, что инфляция в РФ может превысить 8%, способствуют такие факторы, как невысокий урожай и ухудшение условий, в которых оказались российские производители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция © ИА REGNUM

«Инфляция по итогам 2021 года вполне может достигнуть показателя выше 8%. Этому способствуют относительно невысокий урожай, который мог бы сдержать показатель общего роста цен осенью, продолжающееся восстановление деловой активности в сравнении с 2020 годом и в то же время ухудшение условий деятельности производителей (краткосрочный локдаун, повышение ключевой ставки, ухудшение условий кредитования бизнеса банками)», — сказал Ковригин.

По его словам, важнейшим инфляционным фактором является и мировая тенденция повышения общего уровня цен.

«Поэтому в России инфляция в ноябре-декабре 2021 года продолжит расти. Однако не думаю, что она выйдет за пределы 9%, — регулятор этого не допустит», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации в РФ с ростом инфляции высказался заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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