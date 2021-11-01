Ташкент, , 16:34 — REGNUM В Узбекистане к октябрю текущего года алкогольные напитки стали дороже на 1%, в том числе спиртные напитки и ликеры — на 1,3%, вино — на 0,3%, пиво — на 0,1%.

Узбекистан Mr. Theklan

Об этом 1 ноября сообщает Газета. уз со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Табачные изделия, сообщает ведомство, также за этот период подорожали на 0,7%.

«К уровню декабря 2020 года алкогольные напитки прибавили в цене на 8%, в том числе спиртные напитки и ликеры — на 9,2%, вино — на 5,9%, пиво — на 4,9%. Табачные изделия за этот же период стали дороже на 11,3%», — говорится в публикации.

Сообщается, что в годовом выражении алкогольные напитки в среднем подорожали на 10,4%, табачные изделия — на 13,1%. Спиртные напитки и ликеры, по сравнению с октябрем 2020 года, стали дороже на 12,5%, вино — на 7,1%, пиво — на 5,5%.

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