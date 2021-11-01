Кострома, 1 ноября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Костромичей возмутили трещины на мосту через реку Кострому, капитальный ремонт которого должен завершиться в конце 2021 года. Видео об этом они опубликовали в социальных сетях.

Ольга Пичугина Трещина

«Это вот так и должно быть?! Деформационный шов с тепловым зазором или что это?»

«Скотчем заклеить и норм. Это же деформационные швы. Вот они и деформировались» , — написали костромичи.

Трещины видны на заасфальтированной и открытой для движения автомобилей части моста. Как пояснили представители администрации города, зазоры — не что иное, как пространство для устройства деформационных швов переправы. Их наличие предусмотрено технологией ремонта моста.

«Подрядчик приступил к устройству деформационных швов. Проектом два типа швов — Мауэр и Торма Джойнт . Деформационные швы типа Мауэр обеспечивают гидроизоляцию и устойчивость к высоким эксплуатационным нагрузкам. Они устанавливаются во время производства работ до асфальтирования. Деформационные швы типа Торма Джойнт предназначены для перекрытия зазора между пролетными строениями. Они обеспечивают непрерывность проезжей части, вследствие чего отсутствуют толчки и стук при движении автомобилей. По технологии устройство такого типа деформационного шва выполняется после укладки всех слоев дорожной одежды» , — прокомментировали чиновники.

Напомним, капитальный ремонт моста через реку Кострому идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на эти цели выделено 487 миллионов рублей. Работы ведёт предприятие АО «Ярдормост». Работы начались в феврале 2020 года и должны завершиться до конца 2021 года. Это первый капитальный ремонт переправы впервые с момента ее постройки в 1985 году.