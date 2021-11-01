Горожан обеспокоили трещины на мосту через Кострому
Кострома, 1 ноября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Костромичей возмутили трещины на мосту через реку Кострому, капитальный ремонт которого должен завершиться в конце 2021 года. Видео об этом они опубликовали в социальных сетях.
Трещины видны на заасфальтированной и открытой для движения автомобилей части моста. Как пояснили представители администрации города, зазоры — не что иное, как пространство для устройства деформационных швов переправы. Их наличие предусмотрено технологией ремонта моста.
Напомним, капитальный ремонт моста через реку Кострому идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на эти цели выделено 487 миллионов рублей. Работы ведёт предприятие АО «Ярдормост». Работы начались в феврале 2020 года и должны завершиться до конца 2021 года. Это первый капитальный ремонт переправы впервые с момента ее постройки в 1985 году.