Белгород, 1 ноября 2021, 16:39 — REGNUM Более 60 тысяч человек прошли ревакцинацию от COVID-19 в Белгородской области. Об этом 1 ноября на брифинге рассказал начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.
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В медицинских учреждениях в запасе около 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Полную иммунизацию прошли более 752 тысяч человек, свыше 60 тысяч белгородцы завершили ревакцинацию.
Загруженность коечного фонда в Белгородской области сохраняется на уровне 90−95%.