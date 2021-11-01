Москва, 1 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. США больше не желают отвечать за безопасность своих союзников в Европе. Об этом 1 ноября заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США

По его словам, европейский истеблишмент это понимает и очень боится.

«США сдают Европу. Я давно об этом говорю. Сдают Европу, готовятся снять с себя всяческую ответственность за ее судью, развязать в Европе конфликта», — сказал Матвейчев.

Эксперт убежден, что США «пальцем не пошевелят», чтобы заступиться за какую бы то ни было страну Евросоюза. Это касается даже их союзников по блоку НАТО.

«Даже если с Польшей или другой страной НАТО возникнет конфликт, США лишь ограничатся заявлениями, какая Россия агрессивная. А спровоцировать Россию они пытаются — большой конфликт на территории Европейского континента у них запланирован на ближайшие годы», — заявил Матвейчев.