Ташкент, , 16:30 — REGNUM За десять месяцев 2021 года лидерство по росту цен в Узбекистане удерживают продовольственные товары, они подорожали на 8,7%, сообщает 1 ноября Газета. уз со ссылкой на Госкомстат республики.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Непродовольственные товары за указанный период стали дороже на 6,1%, услуги — на 6,6%», — сообщается в публикации.

Отмечено, что за октябрь наиболее ощутимо цены повысились на яйца (11,2%) и мясо птицы (3,6−4,1%).

При этом, снижение цен отмечено на рис всех сортов и рисовую сечку, которые в среднем за месяц стали дешевле на 0,2%.

«По отношению к декабрю 2020 года лидирующие позиции по росту цен продолжает удерживать растительное масло (в 1,3 раза)», — отмечает Госкомстат Узбекистана.

Из плодоовощной продукции значительнее всего за октябрь месяц цены повысились на помидоры (в 1,5 раз), капусту (в 1,4 раза), огурцы и болгарский перец (в 1,3 раза).

«Самое ощутимое снижение в октябре цен зафиксировано на морковь — 10,5%, на болгарский перец (в 3,2 раза) и огурцы (в 3,1 раз)», — сообщает ведомство.

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