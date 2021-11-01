Москва, 1 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Законопроект о праве военнослужащих-срочников заключать контракт о службе в ФСБ внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Военнослужащим-срочникам, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, предлагается предоставить право заключать контракт о службе в ФСБ.

«Мы учли сложившуюся практику, когда солдатам, накопившим опыт и добившимся успехов в своей воинской специальности, предлагают ещё в период прохождения службы заключить контракт. Такая практика существует и успешно себя зарекомендовала как в Вооруженных Силах РФ, так и в спасательных формированиях МЧС, войсках Росгвардии, а также в СВР и ФСО», — сказал Пискарёв.

Распространение нормы на ФСБ России «послужит ее кадровому укреплению и расширит источники пополнения органов безопасности молодыми перспективными специалистами», отметил парламентарий.