Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен не считает, что экономика штатов перегрета и связывает высокую инфляцю с пандемией COVID-19, сообщает 1 ноября Reuters.

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

В сентябре в США значительно выросли потребительские расходы, снизился уровень заражения COVID-19 и начало восстанавливаться потребительское довере. Эти факторы предсказывают подъем экономической активности в последнем квартале 2021 года и хотя инфляция усиливается, Йеллен заявила, что это временно.

«Я бы не сказала, что экономика США в настоящее время перегрета. В стране на 5 миллионов меньше рабочих мест, чем до пандемии, также снизилась работоспособность, и причины этого кроются в пандемии», — сказала Йеллен.

Она также указала, что кризис на рынке труда и в цепи поставок должен ослабевать по мере снижения распространения коронавируса.

«Я считаю, что по мере того, как мы будем избавляться от пандемии, давление ослабнет, так что инфляция носит преходящий характер, и экономика США в долгосрочной перспективе не перегревается», — добавила министр.

Ранее президент США Джо Байден заверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шоппингу.

Как сообщало ИА REGNUM, гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.