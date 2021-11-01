Таллин, , 16:28 — REGNUM Средства массовой информации Эстонии вынуждены вести себя самым неестественным образом, чтобы не попасть под удар со стороны властей в вопросе освещения темы коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщил портал национал-консерваторов Эстонии Uued uudised ссылкой на мнение руководителей Эстонской консервативной народной партии EKRE.

СМИ

Об этом, по мнению председателя партии Мартина Хельме, свидетельствует реакция прессы на крупнейшее событие последнего десятилетия в стране — массовый митинг протеста против принудительной вакцинации и ограничительных мер, прошедший на площади Свободы в Таллине 23 октября нынешнего года.

«Наши основные СМИ измучены, потому что нет никаких разговоров о событии и содержательных сообщениях», — заявил Мартин Хельме.

По его словам, под давлением властей СМИ страны решили «замолчать» тему митинга, как и сам митинг: «Первым этапом была попытка промолчать, чтобы пришло как можно меньше людей». Затем, считает Хельме, СМИ постарались отвлечь людей от темы массовых протестов обилием сообщений о противоречиях внутри партии EKRE, одного из главных организаторов митинга.

«Это явно скоординированные действия, цель которых — отвлечь людей, в то время как, например, из Реформистской партии постоянно уходят ее члены, но о правящей партии в таком ключе не пишут», — завил Хельме.

Руководитель оппозиционной партии призвал СМИ больше обращать внимание на проблемы правительственной коалиции, которая, по его мнению, явно не справилась с эпидемией коронавируса и должна уйти в отставку.