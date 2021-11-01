Таллин, 1 ноября 2021, 16:28 — REGNUM Средства массовой информации Эстонии вынуждены вести себя самым неестественным образом, чтобы не попасть под удар со стороны властей в вопросе освещения темы коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщил портал национал-консерваторов Эстонии Uued uudised ссылкой на мнение руководителей Эстонской консервативной народной партии EKRE.

СМИ
СМИ

Об этом, по мнению председателя партии Мартина Хельме, свидетельствует реакция прессы на крупнейшее событие последнего десятилетия в стране — массовый митинг протеста против принудительной вакцинации и ограничительных мер, прошедший на площади Свободы в Таллине 23 октября нынешнего года.

«Наши основные СМИ измучены, потому что нет никаких разговоров о событии и содержательных сообщениях», — заявил Мартин Хельме.

По его словам, под давлением властей СМИ страны решили «замолчать» тему митинга, как и сам митинг: «Первым этапом была попытка промолчать, чтобы пришло как можно меньше людей». Затем, считает Хельме, СМИ постарались отвлечь людей от темы массовых протестов обилием сообщений о противоречиях внутри партии EKRE, одного из главных организаторов митинга.

«Это явно скоординированные действия, цель которых — отвлечь людей, в то время как, например, из Реформистской партии постоянно уходят ее члены, но о правящей партии в таком ключе не пишут», — завил Хельме.

Руководитель оппозиционной партии призвал СМИ больше обращать внимание на проблемы правительственной коалиции, которая, по его мнению, явно не справилась с эпидемией коронавируса и должна уйти в отставку.