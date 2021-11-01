Калуга, , 16:34 — REGNUM Церемония вручения ключей от десяти автомобилей скорой помощи Региональному центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф состоялась 1 ноября в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Церемонии вручения ключей от десяти автомобилей скорой помощи Региональному центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Admoblkaluga.ru

Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи населению в малых городах и сельских населенных пунктах. Ключи из рук главы области Владислава Шапши получили экипажи скорых из Жукова, Малоярославца, Кремёнок, Боровска, Тарусы, Спас-Деменска, Юхнова, Мещовска, Людиново.

«На переднем крае стоите только вы. Между вами и тем, кто заболел, никого нет. Я вам за это очень признателен», — подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность в том, что медики скорой помощи выполняют свою работу максимально эффективно. Калужский губернатор вручил нескольким фельдшерам Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф медали Калужской области «За медицинскую доблесть», Почетные грамоты и Благодарности.

Губернатор осмотрел новое здание Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. На площади 2 680 кв. метров разместились центральная диспетчерская, комнаты отдыха и обучения персонала, симуляционный класс, телемедицинский центр. Дополнительно имеется здание кислородного пункта и три гаража. В состав центра входят ещё три подстанции в Калуге и 14 постов в районах области.

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